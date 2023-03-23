Сырский: оккупанты в Бахмуте выдыхаются, ВСУ скоро этим воспользуются

Группировки российских сил, пытающихся атаковать Бахмут Донецкой области, несут значительные потери. Вооруженные силы Украины готовятся воспользоваться ослаблением сил противника.

Об этом 23 марта сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Основными силами России на этом направлении являются представители ППК "Вагнер". Не жалея ничего они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — заявил Сырский, в зону ответственности которого входит Бахмут.

Он отметил, что, в частности, подразделения 93, 10, 57 и 5 бригад под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника держат свои позиции и отбивают атаки врага.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины накануне сообщили, что российские войска продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.