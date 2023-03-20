"Бахмут стоит". В Минобороны назвали важные аспекты боев за город

Оборона Бахмута Донецкой области имеет два важных аспекта: уменьшение наступательного потенциала российских окупантов, а также уничтожение большого количества техники и личного состава врага. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Самая горячая точка у нас Бахмут. На этой неделе это уже второй месяц как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась в отношении Бахмута. Но, несмотря на все прогнозы разных экспертов, второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит", - высказалась замминистра.

Она отметила, что украинские войска в городе не пропускают оккупантов дальше.

"За время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые профессиональные его подразделения, подразделения "Вагнер", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", – сказала Маляр. .

По словам чиновницы, сейчас в Бахмуте продолжаются активные бои, однако его оборона продолжается.

"В определенной части города они (бои, – ред.) происходят, определенное продвижение у врага было. Вместе с тем, у нас тоже есть на определенных участках успехи и на сегодняшний день продолжается оборона Бахмута", – добавила она.

Напомним, что 14 марта президент Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было рассмотрено целесообразность дальнейшей обороны Бахмута. Тогда командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый день обороны города позволяет украинским защитникам выиграть время для подготовки резервов и подготовки к предстоящим наступательным действиям.