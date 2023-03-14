На засіданні Ставки Зеленський ухвалилив подальше рішення щодо Бахмута

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на на якому розглянули доцільність подальшої оборони Бахмута.

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"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута. На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій", - повідомляє пресслужба Офісу президента

Під час засідання також було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

Жорсткі бої за Бахмут тривають уже понад 9 місяців.

"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготовки до майбутніх наступальних дій", — зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Як повідомляє Рolitico, чиновники з США хвилюються, що Україна витрачає на Бахмутському напрямку надто багато ресурсів які знадобляться їй для контрнаступу.

У Вашингтоні не розуміють, для чого українці тримають таку виснаждиву оборону міста, яке не має жодної стратегічної важливості. Обидві сторони зазнають там неймовірних втрат, а саме місто перетворюється на руїну.

Через понад рік після початку повномасштабної війни за лаштунками між Вашингтоном і Києвом наростають розбіжності щодо цілей війни, і вимальовуються потенційні точки напруги щодо того, як і коли закінчиться конфлікт.