На заседании Ставки Зеленский принял дальнейшее решение по Бахмуту

Президент Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором было рассмотрено целесообразность дальнейшей обороны Бахмута.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута. На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой", – сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе заседания также были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Жестокие бои за Бахмут продолжаются уже более 9 месяцев.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовки к предстоящим наступательным действиям", - отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщает Рolitico, чиновники из США переживают, что Украина тратит на Бахмутском направлении слишком много ресурсов, которые понадобятся ей для контрнаступления.

В Вашингтоне не понимают, для чего украинцы держат такую изнурительную оборону города, не имеющего никакой стратегической важности. Обе стороны несут там невероятные потери, а сам город превращается в руину.

Спустя более года после начала полномасштабной войны за кулисами между Вашингтоном и Киевом нарастают разногласия по поводу целей войны, и вырисовываются потенциальные точки напряжения относительно того, как и когда закончится конфликт.