"Бахмут стоїть". У Міноборони назвали важливі аспекти боїв за місто

Оборона Бахмута Донецької області має два важливі аспекти: зменшення наступального потенціалу російських окупантів, а також знищення великої кількості техніки й особового складу ворога. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Найгарячіша точка у нас Бахмут. На цьому тижні це вже другий місяць як почалися найзапекліші бої, як ситуація критично загострилася щодо Бахмута. Але попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть", – висловилася заступниця міністра.

Вона зауважила, що українські війська в місті не пропускають окупантів далі.

"За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом із тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи "Вагнер", які кинуті на те, щоб оточити Бахмут", – сказала Маляр.

За словами чиновниці, наразі в Бахмуті триває активні бої, проте його оборона триває.

"У певній частині міста вони (бої, – ред.) відбуваються, певне просування у ворога було. Разом із тим, у нас теж є на певних ділянках успіхи й на сьогодні триває оборона Бахмута", – додала вона.

Нагадаємо, що 14 березня президент Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули доцільність подальшої оборони Бахмута. Тоді командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен день оборони міста дозволяє українським захисникам виграти час для підготовки резервів і підготовки до майбутніх наступальних дій.