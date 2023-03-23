Разведка Британии сообщила о ситуации у Кременной

Российские оккупанты несколько продвинулись возле города Кременная на Луганщине, но, вероятно, они больше нацелены на оборону.

Об этом сообщила разведка Британии.

Как отмечается, с начала марта продолжаются тяжелые бои на участке линии фронта Сватово-Кременная на севере Луганской области. Россия частично восстановила контроль над непосредственными подступами к городу Кременная, местами Россия добилась успехов на несколько километров.

"Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонных рубежей, которые они подготовили вдоль холмов и интегрировали естественное препятствие в виде реки Оскол. Скорее всего, они пытаются отбить логистический узел Купянск", - говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что в оперативном плане намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными.

"Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может попытаться провести большие наступательные операции", – добавили аналитики.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь российское командование вынуждено разрываться между новой попыткой захватить город и боями в районе Бахмута и Кременной.