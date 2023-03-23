Розвідка Британії повідомила про ситуацію біля Кремінної

Російські окупанти дещо просунулися біля міста Кремінна на Луганщині, але, ймовірно, вони більше націлені на оборону.

Про це повідомила розвідка Британії.

Як зазначається, з початку березня тривають запеклі бої на ділянці лінії фронту Сватове-Кремінна на півночі Луганської області. Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна, місцями Росія досягла успіхів на кілька кілометрів.

"Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених ними оборонних рубежів, які вони підготували вздовж пагорбів та інтегрували природну перешкоду у вигляді річки Оскіл. Найімовірніше, вони намагаються відбити логістичний вузол Куп'янськ", - йдеться у повідомленні.

У розвідці повідомили, що в оперативному плані наміри Росії на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними.

"Командувачі, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції", - додали аналітики.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледару. Тепер російське командування вимушене розриватися між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної.