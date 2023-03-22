Зеленский посетил позиции украинских военных на Бахмутском направлении (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, глава государства заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.

Также президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – отметил он.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" от Главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии Российской Федерации. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Напомним, что 14 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было рассмотрено целесообразность дальнейшей обороны Бахмута. Тогда командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый день обороны города позволяет украинским защитникам выиграть время для подготовки резервов и подготовки к предстоящим наступательным действиям.