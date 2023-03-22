Оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут и Авдеевку: какова ситуация на фронте

Российские войска продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута. Отмечается, что в этом направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается.

Как отмечают в Генштабе, противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники, а украинские военные круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино.

Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии столкновения, среди которых Васюковка, Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой, а также в районах населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Бердичи, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское и Победа, однако, как указывают в Генштабе, успеха не имел.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области, осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Колодязи и Верхнекаменское Донецкой области, а также Белогоровки. Помимо этого, были обстреляны районы населенных пунктов Купянск, Двуречная и Крахмальное Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия: обстрелам подверглись районы населенных пунктов неподалеку от линии столкновения, в частности это Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон, Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Кроме того, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Так, в течение суток россияне совершили обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Волфино и Поповка Сумской области и Басово, Стрелечья, Глубокое и Волчанск Харьковской области.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка – без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск", – указывают также в Генштабе.

Напомним также, что в результате удара вражеских беспилотников по общежитию профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области в ночь на среду погибли по меньшей мере семь человек, еще восемь были госпитализированы. Также был поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области.

По данным Генштаба, враг нанес в общей сложности 41 авиаудар, в том числе использовав 21 БПЛА типа Shahed-136 из Брянской области РФ. 16 из этих дронов были сбиты. Кроме того, в результате ракетного удара по Запорожью пострадали более 30 человек. Также захватчики совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.