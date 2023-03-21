Армия РФ нанесла ракетный удар по Авдеевке

За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды совершили артобстрел и нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В городе повреждены дома, территория АКХЗ и пищевое предприятие.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, по Адеевке нанесли войска РФ ракетный удар. Город также пережил два артобстрела. Повреждены дома на 4 улицах, территория АКХЗ и пищевое предприятие. В результате обстрела двое гражданских людей получили ранения.

Кроме того, по меньшей мере 5 домов повреждены в Очеретинской общине, в частности, Ласточкино попало под артобстрел и ракетный удар. В Марьинской общине артобстрелы зафиксированы в Марьинке, Красногоровке, Максимилианивке и Георгиевке.

На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Бахмуте.

В Константиновке повреждены 3 частных дома, детсад, газопровод и водопровод.

В Соледарской общине под вражескими обстрелами были села Васюковка и Роздоловка. Также зафиксированы хаотические обстрелы Торецкой и Часовоярской общин.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены детсад и дома на двух улицах.

По словам главы области, всего за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса.

Напомним, 20 марта россияненанесли ракетный удар по Краматорску. Также в Константиновке обстрелами повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома, в Бахмуте - 3 многоэтажки.