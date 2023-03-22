ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Число пострадавших при обстреле девятиэтажек в Запорожье значительно возросло (ФОТО, ВИДЕО)

Число пострадавших при обстреле девятиэтажек в Запорожье значительно возросло (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате попадания вражеской ракеты между двумя девятиэтажками по улице Запорожской в Запорожье выросло до 34. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из этого количества 29 человек госпитализированы, в том числе пятеро детей. Пяти же пострадавшим помощь была оказана на месте. Силами подразделений ГСЧС удалось спасти шесть граждан и двух псов. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Отметим, что перед этим в ГСЧС сообщили, что один человек скончался в больнице.

Координацию сил и средств осуществляет штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с начальником Запорожской областной военной администрации Юрием Малашко. От ГСЧС на месте происшествия работает 66 спасателей и 14 единиц техники.

обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023 обстрел запорожье 22 марта 2023
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: ГСЧС
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: Запорожский горсовет
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: Запорожский горсовет
обстрел запорожье 22 марта 2023
Фото: Запорожский горсовет

Напомним, что изначально в Запорожском горсовете сообщили, что в результате обстрела двух девятиэтажных домов пострадали 18 человек, из которых 13, в том числе двое детей, были госпитализированы.

Отметим также, что за минувшие сутки российские войска совершили 89 обстрелов 20 населенных пунктов Запорожской области. Поступило 14 сообщений о разрушении домов и квартир граждан, а также объектов инфраструктуры.

Автор:
Тимофей Беспятов