Число пострадавших при обстреле девятиэтажек в Запорожье значительно возросло (ФОТО, ВИДЕО)

Число пострадавших в результате попадания вражеской ракеты между двумя девятиэтажками по улице Запорожской в Запорожье выросло до 34. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из этого количества 29 человек госпитализированы, в том числе пятеро детей. Пяти же пострадавшим помощь была оказана на месте. Силами подразделений ГСЧС удалось спасти шесть граждан и двух псов. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Отметим, что перед этим в ГСЧС сообщили, что один человек скончался в больнице.

Координацию сил и средств осуществляет штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с начальником Запорожской областной военной администрации Юрием Малашко. От ГСЧС на месте происшествия работает 66 спасателей и 14 единиц техники.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: Запорожский горсовет Фото: Запорожский горсовет Фото: Запорожский горсовет

Напомним, что изначально в Запорожском горсовете сообщили, что в результате обстрела двух девятиэтажных домов пострадали 18 человек, из которых 13, в том числе двое детей, были госпитализированы.

Отметим также, что за минувшие сутки российские войска совершили 89 обстрелов 20 населенных пунктов Запорожской области. Поступило 14 сообщений о разрушении домов и квартир граждан, а также объектов инфраструктуры.