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Оккупанты обстреливают Запорожье: под огнем жилые дома и остров Хортица
В Запорожье в среду, 22 марта, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Их было несколько.
Об этом сообщает "Суспільне".
Отмечается, что в городе раздались несколько мощных взрывов.
В Офисе президента подтвердили информацию об обстреле Запорожья.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
Воздушная тревога в области началась в 08:41 и длится более трех часов.
В Запорожской ОВА людей просят находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги".
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - подчеркнули в ОВА.
Отметим, за прошедшие сутки российские войска 89 раз обстреляли Запорожскую область и позиции украинских защитников, применив танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии фронта.