Оккупанты обстреливают Запорожье: под огнем жилые дома и остров Хортица

В Запорожье в среду, 22 марта, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Их было несколько.

Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что в городе раздались несколько мощных взрывов.

В Офисе президента подтвердили информацию об обстреле Запорожья.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Воздушная тревога в области началась в 08:41 и длится более трех часов.

В Запорожской ОВА людей просят находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги".

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - подчеркнули в ОВА.

Отметим, за прошедшие сутки российские войска 89 раз обстреляли Запорожскую область и позиции украинских защитников, применив танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии фронта.