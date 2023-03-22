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Россияне атаковали Запорожье: попали в объекты инфраструктуры

Запорожье, война, обстрел
Оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины. Фото: пресс-служба Офиса генерального прокурора

За прошедшие сутки российские войска 89 раз обстреляли Запорожскую область и позиции украинских защитников, применив танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии фронта.

Во вражеский огонь попали 20 населенных пунктов: Запорожье, Новоивановка, Волшебное, Каменское, Гуляйполе, Новоданиловка, Гуляйпольское, Новоандреевка, Красное, Ольговское, Орехов, Железнодорожное, Малая Токмачка, Малиновка, Преображенка, Белогорье , Малые Щербаки, сообщает Запорожская ОВА.

"Поступило 14 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - говорится в сообщении.

Отметим, что власти Запорожской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов при существенном увеличении обстрелов. В сутки 21 марта эвакуация населения не проводилась.