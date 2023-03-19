У Запорізькій області можуть запровадити примусову евакуацію дітей з прифронтових територій

Влада Запорізької області розглядає можливість примусової евакуації сімей з дітьми з населених пунктів, прилеглих до лінії розмежування. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, це питання напередодні розглядалося під час наради з головами громад.

Зазначається, що в громадах на лінії вогню досі проживають 892 сім’ї, в яких виховується 1353 дитини. Обласна влада підкреслює, що не полишає спроб вмовити людей виїхати, гарантуючи надати необхідне для розміщення та проживання сімей.

"Нам необхідно якомога скоріше евакуювати дітей з прифронтових територій. Місця для розміщення сімей є, їм гарантована видача гуманітарної допомоги. З лінії розмежування та зони ведення активних бойових дій необхідно вивозити дітей, хоча б з одним з батьків. Дітям потрібне безпечне дитинство, а не життя у підвалах та льохах", - наголосив начальник ОВА Юрій Малашко.

Як підкреслюють в ОВА, наразі примусова евакуація дітей проводиться лише в Бахмуті Донецької області, але при суттєвому збільшенні обстрілів ці заходи можуть бути поширені на інші прифронтові території.

Для убезпечення дітей сім'ї, в яких вони виховуються, закликають все ж добровільно евакуюватися до обласного центру, де їм обіцяють надати всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 7 березня Кабінет міністрів схвалив механізм ухвалення рішень про примусову евакуацію дітей в супроводі одного з батьків або опікуна. Їх мають ухвалювати ОВА після погодження з органами військового командування та Координаційним штабом з обов’язкової евакуації населення.