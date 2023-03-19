В Запорожской области могут ввести принудительную эвакуацию детей с прифронтовых территорий

Власти Запорожской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, прилегающих к линии разграничения. Как сообщают в областной военной администрации, этот вопрос накануне рассматривался во время совещания с председателями общин.

Отмечается, что в общинах на линии огня до сих пор проживает 892 семьи, в которых воспитывается 1353 ребенка. Областные власти подчеркивают, что не оставляют попыток уговорить людей уехать, гарантируя предоставление необходимого для размещения и проживания семей.

"Нам необходимо как можно скорее эвакуировать детей с прифронтовых территорий. Места для размещения семей есть, им гарантирована выдача гуманитарной помощи. С линии разграничения и зоны ведения активных боевых действий необходимо вывозить детей хотя бы с одним родителем. Детям нужно безопасное детство, а не жизнь в подвалах и погребах", - подчеркнул начальник ОВА Юрий Малашко.и

Как подчеркивают в ОВА, принудительная эвакуация детей сейчас проводится только в Бахмуте Донецкой области, но при существенном увеличении обстрелов эти меры могут быть распространены и на другие прифронтовые территории.

Для защиты детей семьи, в которых они воспитываются, призывают все же добровольно эвакуироваться в областной центр, где им обещают оказать всю необходимую помощь.

Напомним, что 7 марта Кабинет министров одобрил механизм принятия решений о принудительной эвакуации детей в сопровождении одного из родителей или опекуна. Их должны принимать ОВА после согласования с органами военного командования и Координационным штабом по обязательной эвакуации населения.