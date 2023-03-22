В Киевской области дронами поврежден гражданский объект: трое погибших

Ночью 22 марта армия страны-агрессора РФ атаковала Украину иранскими дронами-шахедами. В Киевской области зафиксировано попадание в гражданский объект. Известно о 3 погибших и 7 раненых.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект", - говорится в сообщении.

Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется.

На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По состоянию на 05:50 пожар на месте прилета локализован. На месте работают спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, ночью 22 марта в городе Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

"По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасены 1 человек. Вероятно под завалами находятся 4 человека. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, как сообщили в генеральном штабе ВСУ, этой ночью противник нанес очередной массированный авиационный удар БПЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

В частности, как сообщили в Киевской городской военной администрации, в направлении столицы все вражеские БПЛА были сбиты.