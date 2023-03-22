Из-за обстрелов в Донецкой области погибли 4 человека, еще 5 – получили ранения

Оккупанты продолжают воевать с гражданским населением. 21 марта только в Донецкой области они убили четыре человека: двое погибли во Часовом Яру, один человек в Красногоровке и еще один – в Бахмуте.

Еще 5 человек в области получили ранения, сообщает глава области Павел Кириленко.

Также российская армия повредила 14 жилых домов. На Лисичанском направлении в Северске разрушено административное и промышленное здание предприятия.

Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко накануне сообщил, что в течение суток, 20 марта, российские оккупационные войска дважды совершили артобстрел и нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В городе повреждены дома, территория АКХЗ и пищевое предприятие. За сутки россияне убили 2 жителей Донбасса.