Секретные документы: российское искаженное видение войны с Украиной завоевывает Африку

В последний год в африканских СМИ и социальных сетях все чаще появляется поток пророссийского контента. Меседжи направлены на поддержку вторжения в Украину, а также на то, чтобы представить растущее присутствие России на континенте как полезное, в то же время очерняя американское и европейское, особенно французское.

Об этом пишет The New York Times.

Среди слитых в сеть документов американской разведки есть отчет о том, что российская военная разведка в феврале спланировала пропагандистскую кампанию с использованием африканских СМИ, чтобы переориентировать общественное мнение в Африке на Россию и отвлечь ее от Запада.

Этот контент распространяли различные СМИ, включая влиятельных лиц в социальных сетях, новостных сайтах и телевизионных сетях, заключивших соглашения о партнерстве и финансируемых Кремлем. Некоторые из них, по мнению экспертов, связаны с группой "Вагнер".

В то же время в некоторых частях континента уменьшается охват западных новостных агентств. BBC сокращает журналистов в Африке и закрывает по меньшей мере три канала, вещающих на местных африканских языках. Радио France Internationale и France 24, финансируемые французским правительством, были приостановлены в Мали и Буркина-Фасо.

Россия стремится позиционировать себя как оплот Запада в Африке. Это влияние стало еще более очевидным для западных правительств, когда 26 из 54 стран континента отказались присоединиться к голосованию в ООН с осуждением российского вторжения в Украину.

Напомним, Россия увеличила экспорт бензина почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, доставляя грузы непосредственно в Африку после того, как Европейский Союз 5 февраля запретил российскую продукцию.