Россия увеличила экспорт бензина почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, доставляя грузы непосредственно в Африку после того, как Европейский Союз 5 февраля запретил российскую продукцию.

РФ активизировала поставки моторного топлива в такие африканские страны, как Нигерия, Тунис и Ливия, пишет Reuters.

Предельная цена на российский бензин и газойль в 100 долларов за баррель, введенная странами Большой семи, ЕС и Австралией, заставила Москву искать новые рынки. Ранее она ежегодно экспортировала в Европу около 2,5 миллиона тонн (60 000 баррелей в день) бензина.

"Европа теряет часть рынка в пользу России по экспорту бензина в Нигерию", - сообщают аналитики консалтинговой компании FGE.

Ограничение цены на бензин более чем в два раза превышает ограничение, установленное на нефть, что делает российским продавцам более выгодным смешивать нефть с бензином, отмечает FGE, и продавать за 100 долларов за баррель, а не только за 45 долларов.

Кроме того, в апреле Россия резко увеличит экспорт дизтоплива в Бразилию. Импорт Бразилией дешевого дизельного топлива из РФ резко вырос в апреле, и составляет 53% от общего объема поставляемого в страну дизельного топлива по сравнению с 0,2%, которые поставлялись год назад.

Также в этом году РФ впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели избегали торговли с Москвой.

Россия и Иран, находящиеся под санкциями Запада, налаживают более тесные отношения, чтобы поддержать свои экономики и взорвать санкции Запада, которые и Москва, и Тегеран считают неоправданными