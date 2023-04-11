Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом

Россия в этом году впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели избегали торговли с Москвой.

Россия и Иран, находящиеся под санкциями Запада, налаживают более тесные отношения, чтобы поддержать свои экономики и взорвать санкции Запада, которые и Москва, и Тегеран считают неоправданными, пишет Reuters.

Санкции Запада из-за "специальной военной операции" Москвы изменили мировые рынки топлива: танкеры пользуются более длинными маршрутами, а поставщики выбирают экзотические направления и способы транспортировки. Теперь к Ирану, находящемуся годами под санкциями Запада с ограниченным доступом к мировым рынкам, присоединилась и Россия.

Сообщается, что РФ еще в прошлом году объявили о начале обменных поставок нефтепродуктов с Ираном, но фактические поставки начались только сейчас. В феврале и марте Россия поставила в Иран до 30 000 тонн бензина и дизельного топлива. Все объемы горючего снабжались железной дорогой из России через Казахстан и Туркменистан.

Иран является производителем нефти и владеет собственными нефтеперерабатывающими заводами, но в последнее время его потребление превысило внутреннее производство топлива, особенно в его северных провинциях, сказал трейдер на рынке нефтепродуктов Центральной Азии.

Российские нефтяные компании заинтересованы в экспорте дизеля и бензина в Иран по железной дороге, поскольку экспорт морским транспортом сталкивается с высокими фрахтовыми ставками и ограничением цен, установленным странами G7.

Еще в январе 2023 года страны Большой семерки G7 дали понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное российское топливо на уровне 100-110 долларов за баррель.