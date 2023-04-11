Росія почала постачати паливо до Ірану залізничним транспортом

Росія цього року вперше почала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці уникали торгівлі з Москвою.

Росія та Іран, які перебувають під санкціями Заходу, налагоджують тісніші стосунки, щоб підтримати свої економіки та підірвати санкції Заходу, які і Москва, і Тегеран вважають невиправданими, пише Reuters

Санкції Заходу через "спеціальну військову операцію" Москви змінили світові ринки палива: танкери користуються довшими маршрутами, а постачальники обирають екзотичні напрямки та способи транспортування. Тепер до Ірану, який роками перебуває під санкціями Заходу з обмеженим доступом до світових ринків, приєдналася і Росія.

Повідомляється, що РФ ще минулого року оголосили про початок обмінних поставок нафтопродуктів з Іраном, але фактичні поставки почалися лише тепер. У лютому та березні Росія поставила до Ірану до 30 000 тонн бензину та дизельного палива. Всі обсяги пального постачалися залізницею з Росії через Казахстан і Туркменістан.

Іран є виробником нафти і має власні нафтопереробні заводи, але останнім часом його споживання перевищило внутрішнє виробництво палива, особливо в його північних провінціях, сказав трейдер на ринку нафтопродуктів Центральної Азії.

Російські нафтові компанії наразі зацікавлені в експорті дизеля та бензину до Ірану залізницею, оскільки експорт морським транспортом стикається з високими фрахтовими ставками та обмеженням цін, встановленим країнами G7.

Ще в січні 2023 року країни “Великої сімки” G7 дали зрозуміти Євросоюзу, що не заперечують проти запровадження граничної ціни на дизельне російське пальне на рівні 100-110 доларів за барель.