В апреле Россия резко увеличит экспорт дизтоплива в Бразилию

Импорт Бразилией дешевого дизельного топлива из России резко возрос в апреле, и составляет 53% от общего объема поставляемого в страну дизельного топлива по сравнению с 0,2%, которые поставлялись год назад.

При такой оценке были учтены поставки российского дизельного топлива, которые привозят от 10 до 15 кораблей, обычно перевозящих около 50 000 кубометров, сообщает Reuters.

Сообщается, что российское дизельное топливо стоит дешевле, чем у отечественных нефтеперерабатывающих заводов и других стран.

Российский продукт отвоевывает долю рынка от американского дизеля, на который традиционно приходится большая часть продукции, импортируемой Бразилией, так как страна закупает около 30% своих потребностей за границей.

По словам главы Бразильской ассоциации импортеров топлива (Abicom) Серхио Араужо, российское дизельное топливо поступает в Бразилию примерно на 0,20-0,30 долларов за галлон дешевле импорта из других стран.

Россия расширяет экспорт дизельного топлива в Бразилию как основного покупателя, поскольку страна не вводила ограничений на импорт российского дизельного топлива, несмотря на широкие международные санкции. Однако некоторые компании все еще избегают покупать российское топливо, опасаясь финансовых санкций, связанных с правилами соответствия.

Согласно правительственным данным, в 2022 году в импорте дизельного топлива Бразилии все еще доминировал продукт из США, составивший 57,2% рынка, в то время как Россия имела лишь 1%.

В первом квартале этого года доля России выросла до 13,2%, в то время как на США приходилось 33,1% импорта дизельного топлива в Бразилию.

Из-за Западных санкций РФ ищет новые рынки и пути поставки на них своих нефтепродуктов. В этом году Россия впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели избегали торговли с Москвой.