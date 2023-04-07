Президент Бразилии предлагает Украине отказаться от Крыма

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает Украине уступить Крым России в обмен на прекращение войны и покой. Об этом глава Бразилии заявил на встрече с журналистами - сообщает Le Figaro.

"Возможно, мы обсудим Крым... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - такое мнение высказал президент Бразилии журналистам.

Отметим, что 2 марта 2023 года президент Владимир Зеленский разговаривал с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности, обсудив дипломатические усилия по прекращению агрессии РФ.

В мае 2022 года Лула, еще кандидат в президенты, заявил, что Зеленский «так же ответственен за войну».

Отметим, что 72% украинцев не верят в переговоры с Россией.

С октября 2022 года увеличилось количество сторонников мнения, что переговоры с россиянами возможны только после вытеснения их войск на украинские границы 1991 года. 61% поддерживают суждения. Во время прошлого опроса таковых было 57,5%. Не согласны с мнением 22% (ранее –21%).

Таковы результаты соцопроса, проведенного социологической службойЦентр Разумков .

В то же время 93% украинцев верят в победу Украины. Из них 79,6% уверены в этом и 13,6% — скорее уверены.

В начале апреля 2023 советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убежден, что несмотря на количественное преимущество в артиллерии РФ не сможет удержать Крым и Донбасс. Полодяк отметил, что если кто-то в Крыму не захочет жить по законам и правилам Украины, должен добровольно уехать. И как только Украина будет контролировать полуостров, сначала надо будет разобраться с предателями и расследовать дела репрессированных украинцев.