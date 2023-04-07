Президент Бразилії пропонує Україні відмовитися від Криму

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує Україні поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій. Про це голова Бразилії заявив на зустрічі з журналістами - повідомляє Le Figaro.

"Можливо, ми обговоримо Крим... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення”, - таку думку висловив президент Бразилії журналістам.

Зазначимо, що 2 березня 2023 року президент Володимир Зеленський розмовляв з колегою з Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, зокрема обговоривши дипломатичні зусилля щодо припинення агресії РФ.

У травні 2022 року Лула, ще кандидат у президенти, заявив, що Зеленський «так само відповідальний за війну».

Зауважимо, що 72% українців не вірять в переговори з Росією.

З жовтня 2022 року збільшилася кількість прихильників думки, що переговори з росіянами можливі лише після витіснення їхніх військ до українських кордонів 1991 року. 61% підтримують судження. Під час минулого опитування таких було 57,5%. Не згодні з думкою 22% (раніше -21%).

Такі результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центр Разумков.

Водночас 93% українців вірять в перемогу України. З них 79,6% впевнені в цьому і 13,6% — скоріше впевнені.

На початку квітня 2023 року радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що переконаний, що попри кількісну перевагу в артилерії РФ не зможе втримати Крим і Донбас. Полодяк зазначив, що якщо хтось у Криму не захоче жити за законами і правилами України, має добровільно виїхати. І як тільки Україна контролюватиме півострів, то спершу треба буде розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих українців.