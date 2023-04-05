6 українських стартапів поїдуть на технологічну конференцію у Бразилію

Web Summit Rio, що відбудеться з 1 по 4 травня 2023 року у Ріо-де-Жанейро, приєднається до переліку міжнародних заходів, організованих Web Summit, і вийде на світову арену разом з Web Summit у Лісабоні, Collision у Торонто та RISE у Гонконзі.

Заходи Web Summit збирають партнерів з всесвітньо відомими іменами, серед яких Microsoft, Siemens та Lenovo, а також Google, Apple та Airbnb серед багатьох інших, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Українська делегація їде досліджувати перспективний ринок Латинської Америки, пітчити свої проєкти, шукати партнерства та інвестиції.

До складу української делегації увійдуть проєкти, які:

перебувають на етапі Seed або Series A;

мають traction, клієнтів та залучені інвестиції;

зареєстровані та провадять свою діяльність в Україні;

готові продемонструвати свій продукт та/або портфоліо;

мають як мінімум два клієнти з ринку Латинської Америки та чіткі плани виходу на цей ринок;

готові покрити витрати на проїзд до місця конференції та проживання під час її проведення.

6 компаній, за результатами індивідуальних співбесід будуть запрошені взяти участь у Web Summit Rio. Очікується, що Web Summit 2023 збере близько 500 інвесторів, 750 стартапів та 15000 відвідувачів.

У 2022 році українські стартапи отримали понад $6 млрд доходу. Це на $542 млн більше, ніж у 2021 році. Такі дані оприлюднив Google в рамках програми “Google for Startups Ukraine Support Fund”.

Минулого року Google вдвічі збільшила фінансування українських компаній у рамках фонду підтримки стартапів в Україні. Ті стартапи, які протягом 2022 року були схвалені фондом, отримали 10 млн доларів фінансування під час війни та додатково змогли найняти 216 співробітників