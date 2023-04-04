За 2022 рік українські стартапи заробили більше, ніж за рік до повномасштабної війни

У 2022 році українські стартапи отримали понад $6 млрд доходу. Це на $542 млн більше, ніж у 2021 році. Такі дані оприлюднив Google в рамках програми “Google for Startups Ukraine Support Fund”.

Порівнюючи з 2020-м роком, заробіток українських компаній у 2022 році зріс втричі.

“Ці технологічні компанії є ключовими для закладення основи післявоєнного економічного відновлення України”, - зазначили в Google.

У березні 2023 року компанія Google заявила, що торік вдвічі збільшила фінансування українських стартапів у рамках фонду підтримки стартапів в Україні і виділила на це $10 млн.

Ті стартапи, які протягом 2022 року були схвалені фондом, збільшили доходи в середньому на 106%, працевлаштовували понад 800 технічних працівників (з них 46% жінок). Більшість із цих компаній вийшли на нові країни та ринки.

Також понад 90% українських стартапів кажуть, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та розширення.

У березні 2022 року Google оголосила про створення фонду підтримки стартапів в Україні у розмірі $5 млн. Відібрані стартапи могли розраховувати на наставництво від корпорації, підтримку продуктів та кредити Cloud.

Нагадаємо, у березні 2023 року ще три компанії приєдналися до "Дія.City". Загалом кількість компаній-резидентів досягла 500. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до “Дія.City” активно долучаються edtech-стартапи, які створюють продукти і технології для покращення освітніх процесів.

"Дія.City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-компаній, розробників карткових платіжних систем, комп'ютерів тощо запущений у лютому 2022 року. Він передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.