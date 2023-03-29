Ще три компанії приєдналися до "Дія.City": загальна кількість резидентів досягла 500

Електронна платіжна система EasyPay, IТ-консалтингова й інжинірингова платформа Avenga, а також стартап із покращення зображень Let's Enhance стали резидентами "Дія.City". Загалом кількість компаній-резидентів досягла 500. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, також до "Дія.City" активно долучаються edtech-стартапи, які створюють продукти і технології для покращення освітніх процесів.

Серед таких компаній – Mate Academy, яка навчає програмуванню, а також Nanit Robot, який розробляє освітнє апаратне забезпечення для дітей та дорослих, щоб розвивати креативність та інженерні навички.

"Дія.City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-компаній, розробників карткових платіжних систем, комп'ютерів тощо запущений у лютому 2022 року. Він передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

В рамках "Дія.City" діє сприятлива податкова система - дохід фахівців оподатковується практично на рівні ФОП – ЄСВ 22% з мінімальної зарплати, ПДФО 5% та 1,5% військовий збір. Компанії можуть обирати корпоративний податок – податок на прибуток 18% або податок на виведений капітал 9%.

Резиденти отримують гарантію захисту інтелектуальної власності та можливість використовувати елементи англійського права, які спрощують доступ до інвестицій.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою.