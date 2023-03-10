Розробники дронів в Україні зможуть отримати гранти від Фонд українських стартапів

Фонд розвитку інновацій (українських стартапів) розширює спектр роботи та почне працювати з проєктами, пов'язаними з безпокою та обороную. Реалізація відповідних проєктів буде забезпечена за рахунок коштів Фонду, які складають 109 млн гривень.

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Про це 10 березня під час засідання уряду повідомив прем'єр-мінстр Денис Шмигаль.

Зокрема, грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій, які необхідні для захисту України.

"В умовах російської агресії одним із ключових напрямків діяльності Фонду розвитку інновацій стане підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення нашої армії та безпеки всіх громадян", — підкреслив Шмигаль.

Він зауважив, що зараз розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки є одним з пріоритетних завдань у межах економічної політики Кабміну.

Нагадаємо, раніше Генштаб разом з Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 запустив проєкт "Армія дронів". За перші три місяці його роботи було домовлено про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 мільярда гривень. В жовтні Мінцифри повідомило про відправку на фронт 179, а згодом ще 20 безпілотників.

Крім того, зазначимо, що в листопаді влада анонсувала створення в Україні флоту морських дронів, аби захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів.