"Армія дронів": ще 20 безпілотників Warmate відправили на передову (ВІДЕО)

Ще 20 ударних дронів Warmate відправили українським військовим на передову.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він повідомив, що влітку бізнесмен Олег Гороховскький, monobank та United24 зібрали 64 мільйони гривень для "Армії дронів". На ці кошти придбали 40 дронів-камікадзе Warmate, половину з яких відправили на передову у вересні.

"Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога. Сьогодні ще 20 Warmate посилять ЗСУ", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 запустили проект "Армія дронів".

“Армія дронів” та фандрейзингова платформа United24 19 жовтня відправили військовим на передову 179 безпілотників.