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"Армия дронов": еще 20 беспилотников Warmate отправили на передовую (ВИДЕО)
Еще 20 ударных дронов Warmate отправили украинским военным на передовую.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
Он сообщил, что летом бизнесмен Олег Гороховский, monobank и United24 собрали 64 миллиона гривен для "Армии дронов". На эти средства приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate, половину из которых отправили на передовую в сентябре.
"Операторы обозначают точку на карте, дают данные автопилоту для удара - и беспилотник самостоятельно поражает цель. Под удары дронов попадает как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага. Сегодня еще 20 Warmate усилят ВСУ", – отметил Федоров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 запустили проект "Армия дронов".
"Армия дронов" и фандрайзинговая платформа United24 19 октября отправили военным на передовую 179 беспилотников.