"Армия дронов": еще 20 беспилотников Warmate отправили на передовую (ВИДЕО)

Еще 20 ударных дронов Warmate отправили украинским военным на передовую.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

Он сообщил, что летом бизнесмен Олег Гороховский, monobank и United24 собрали 64 миллиона гривен для "Армии дронов". На эти средства приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate, половину из которых отправили на передовую в сентябре.

"Операторы обозначают точку на карте, дают данные автопилоту для удара - и беспилотник самостоятельно поражает цель. Под удары дронов попадает как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага. Сегодня еще 20 Warmate усилят ВСУ", – отметил Федоров.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 запустили проект "Армия дронов".

"Армия дронов" и фандрайзинговая платформа United24 19 октября отправили военным на передовую 179 беспилотников.