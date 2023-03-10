Разработчики дронов в Украине смогут получить гранты от Фонд украинских стартапов

Фонд развития инноваций (украинских стартапов) расширяет спектр работы и начнет работать с проектами, связанными с беспокойством и обороной. Реализация соответствующих проектов будет обеспечена за счет средств Фонда, составляющих 109 млн гривен.

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Об этом 10 марта во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, грантовое финансирование и поддержку теперь смогут получить разработчики дронов и других технологий, необходимых для защиты Украины.

"В условиях российской агрессии одним из ключевых направлений деятельности Фонда развития инноваций станет поддержка продуктов, проектов и услуг, направленных на усиление нашей армии и безопасности всех граждан", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас развитие экосистемы стартапов в сфере обороны и безопасности является одной из приоритетных задач в рамках экономической политики Кабмина.

Напомним, ранее Генштаб, Минцифры и фандрейзинговая платформа United24 запустили проект "Армия дронов". За первые три месяца его работы было договорено о закупке 986 беспилотников за 1,9 миллиарда гривен. В октябре Минцифры сообщило об отправке на фронт 179, а впоследствии еще 20 беспилотников.

Кроме того, отметим, что в ноябре власти анонсировали создание в Украине флота морских дронов для защиты акватории украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей.