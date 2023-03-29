Еще три компании присоединились к "Дія.City": общее количество резидентов достигло 500

Электронная платежная система EasyPay, IТ-консалтинговая и инжиниринговая платформа Avenga и стартап по улучшению изображения Let's Enhance стали резидентами "Дія.City". В целом количество компаний-резидентов достигло 500. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, также к "Дія.City" активно присоединяются edtech-стартапы, которые создают продукты и технологии для улучшения образовательных процессов.

Среди таких компаний – Mate Academy, обучающая программированию, а также Nanit Robot, разрабатывающий образовательное аппаратное обеспечение для детей и взрослых, чтобы развивать креативность и инженерные навыки.

"Дія.City" - это специальный правовой и налоговый режим для IТ-компаний, разработчиков карточных платежных систем, компьютеров и т.п., запущенный в феврале 2022 года. Он предусматривает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

В рамках "Дія.City" действует благоприятная налоговая система - доход специалистов облагается налогом практически на уровне ФЛП – ЕСВ 22% с минимальной зарплаты, НДФЛ 5% и 1,5% военный сбор. Компании могут выбирать корпоративный налог – налог на прибыль 18% или налог на выведенный капитал 9%.

Резиденты получают гарантию защиты интеллектуальной собственности и возможность использовать элементы английского права, упрощающие доступ к инвестициям.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.