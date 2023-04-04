За 2022 год украинские стартапы заработали больше, чем за год до полномасштабной войны

В 2022 году украинские стартапы получили более 6 млрд долларов дохода. Это на $542 млн больше, чем в 2021 году. Такие данные обнародовал Google в рамках программы Google for Startups Ukraine Support Fund.

По сравнению с 2020 годом заработок украинских компаний в 2022 году вырос втрое.

"Эти технологические компании являются ключевыми для создания основы послевоенного экономического восстановления Украины", - отметили в Google.

В марте 2023 года компания Google заявила, что в прошлом году вдвое увеличила финансирование украинских стартапов в рамках фонда поддержки стартапов в Украине и выделила на это $10 млн.

Стартапы, которые в течение 2022 года были одобрены фондом, увеличили доходы в среднем на 106%, трудоустраивали более 800 технических работников (из них 46% женщин). Большинство этих компаний вышли на новые страны и рынки.

Также более 90% украинских стартапов говорят, что им необходима финансовая поддержка для продолжения деятельности и расширения.

В марте 2022 года Google объявила о создании фонда поддержки стартапов в Украине в $5 млн. Отобранные стартапы могли рассчитывать на наставничество от корпорации, поддержку продуктов и кредиты Cloud.

Напомним, в марте 2023 года еще три компании присоединились к "Дія.City". В общей сложности количество компаний-резидентов достигло 500. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, к "Дія.City" активно приобщаются edtech-стартапы, создающие продукты и технологии для улучшения образовательных процессов.

"Дія.City" - это специальный правовой и налоговый режим для ИТ-компаний, разработчиков карточных платежных систем, компьютеров и т.д., запущенный в феврале 2022 года. Он предусматривает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.