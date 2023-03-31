Google в прошлом году вдвое увеличила финансирование украинских стартапов

В прошлом году Google вдвое увеличила финансирование украинских компаний в рамках фонда поддержки стартапов в Украине и выделила $10 млн.

Стартапы, которые в течение 2022 года были одобрены фондом, получили 10 млн долларов финансирования во время войны и дополнительно смогли нанять 216 сотрудников, сообщил глава Google for Startups Михал Крамарз на конференции в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что эти стартапы могли систематически, из года в год наращивать выручку до 200%. Это значит, что даже в сложное время войны они не смогли достичь невероятных результатов.

Крамарз напомнил, что в марте прошлого года Google объявила о создании фонда поддержки стартапов в Украине в $5 млн. Отобранные стартапы могли рассчитывать на наставничество от корпорации, поддержку продуктов и кредиты Cloud.

"Мы получили 1,7 тыс. заявок от стартапов из Украины, из них было отобрано 300. Из этого числа, в свою очередь, сначала планировали отобрать 50, однако стартапы были настолько хорошими, что мы сказали: давайте хотя бы попытаемся поддержать больше", – сказал он.

В компании не назвало точное количество стартапов, но их можно было бы 100 или 200, но в таком случае программа финансовой поддержки для каждой компании была бы очень низкой.

Представитель корпорации также сообщил о запуске обучающей программы онлайн от Google для лиц, потерявших из-за войны работу, но оставшихся в Украине и готовых работать. Через три недели через программу прошли 32 тыс. человек. и от 10% из них были получены положительные отзывы.

Крамарз надеется, что после войны системы Польши, Украины и Британии будут работать еще больше, чем сейчас.

В прошлом году корпорация Google запустила бесплатный трехнедельный курс "Startup Academy" для украинских стартаперов. В ходе лекций участники будут учиться развивать стартап и выводить бизнес на украинский и международный рынки, а также узнают, как привлекать инвестиции.