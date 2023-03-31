Компанія Google торік вдвічі збільшила фінансування українських стартапів

Минулого року Google вдвічі збільшила фінансування українських компаній у рамках фонду підтримки стартапів в Україні і виділила на це $10 млн.

Ті стартапи, які протягом 2022 року були схвалені фондом, отримали 10 млн доларів фінансування під час війни та додатково змогли найняти 216 співробітників, повідомив глава Google for Startups Міхал Крамарз на конференції у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що ці стартапи могли систематично, із року в рік наросщувати виторг до 200%. Це означає, що навіть у складний час війни вони змогли досягти неймовірних результатів.

Крамарз нагадав, що у березні минулого року Google оголосила про створення фонду підтримки стартапів в Україні у розмірі $5 млн. Відібрані стартапи могли розраховувати на наставництво від корпорації, підтримку продуктів та кредити Cloud.

"Ми отримали 1,7 тис. заявок від стартапів з України, з них було відібрано 300. З цього числа, своєю чергою, спочатку планували відібрати 50, проте стартапи були настільки хорошими, що ми сказали: давайте хоча б спробуємо підтримати більше", - сказав він.

У компанії не назвалу точну кількість стартапів, але їх можк бути 100 чи 200, але у такому разі програма фінансової підтримки для кожної компанії була б дуже низькою.

Представник корпорації також повідомив про запуск навчальної програми онлайн від Google для осіб, які втратили через війну роботу, але залишилися в Україні та готові працювати. За три тижні через програму пройшли 32 тис. осіб. та від 10% з них було отримано позитивні відгуки.

Крамарз сподівається, що після війни системи Польщі, України та Британії працюватимуть ще у більшому єднанні, ніж зараз.

В минулому році корпорація Google запустила безкоштовний тритижневий курс “Startup Academy” для українських стартаперів. Під час лекцій учасники будуть навчатися розвивати стартап і виводити бізнес на український і міжнародний ринки, а також дізнаються, як залучати інвестиції.