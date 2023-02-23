Американська ZenBusiness придбала український конструктор логотипів Logaster

Американська компанія-єдиноріг ZenBusiness придбала 100% українського розробника онлайн-конструктора логотипів Logaster. Про це повідомив співзасновник Logaster Олександр Олійник у коментарі Ain.ua.

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Суму угоди не розголошують, однак видання вказує, що може йтися про кілька мільйонів доларів. Logaster було продано без опціонів, акцій та інших додаткових умов. Троє співзасновників компанії отримали суми відповідно до своєї частки у Logaster.

За словами Олійника, для проведення угоди найняли стороннього консультанта, а також провели перевірку та налагодження бізнес-процесів, що зайняло кілька місяців. Команда зробила CRM-систему з "воронкою продаж", зібрала образ компанії, якій був би корисний її сервіс (наприклад, доменні реєстратори, сайт-білдери, хостери) і почала розсилку з пропозицією.

Представники Logaster хотіли сконтактувати з 1000 компаній. Їм вдалося зв’язатися із понад 600 фірмами й завдяки цим перемовинам команда змогла приблизно визначити ціну та зрештою знайти покупця.

"Якби ми робили це до коронавірусу, могли би спокійно дописати до суми ще один нулик. Пандемія суттєво знизила бюджети інвесторів", — сказав співзасновник компанії.

Основну цінність для ZenBusiness під час угоди становили високі SEO-показники сайту, розмір його аудиторії та кількість якісних посилань. Також метою угоди були технології стартапу та IP, які будуть інкорпоровані у сервіси ZenBusiness.

Покупець не продовжив контракт зі співробітниками Logaster, крім технічного директора (CTO). Однак Олійник зауважує, що майже всі колишні працівники вже знайшли роботу.

Частину коштів від продажу Logaster співзасновники вклали в акції. На інші гроші планують запустити бізнес-інкубатор.

Що відомо про Logaster

Cпівзасновники Logaster Олександр Олійник та Євген Касінський були власниками бізнесу з продажу обладнання для інтернет-провайдерів, також займалися дизайном сайтів на WordPress. Вони зрозуміли, що для дизайну потрібно швидко створювати логотипи, тому в 2012 році запустили власний онлайн-конструктор лого для бізнесу Logaster.

Протягом 2021-2022 років компанія мала 32,5 млн відвідувачів і 1,35 млн реєстрацій. Logaster працював на ринках України, США, Бразилії, Китаю, Мексики, Японії, Німеччини, Франції, Іспанії та інших країн.

Стартап був прибутковим майже всю історію свого існування, однак через пандемію COVID-19 зарплати розробників зросли, що знівелювало прибуток і призвело до рішення продати бізнес.

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