В Україні створили додаток Dobre, який повідомляє про безпеку рідних

В Україні створили застосунок Dobre, який працює навіть за слабкого сигналу мережі й допомагає автоматично отримувати інформацію про близьких з окупованих територій чи в зоні бойових дій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що застосунок Dobre допоможе дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій. Додаток працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора.

Програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт "Як ти?". Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час.

У додатку абонент повинен створити базу контактів, яким передає свій статус. "Зелений" показує, що у людини все добре. "Червоний" сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

Крім того, користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Завантажити застосунок можна на IOS та Android.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" додав у свій застосунок безкоштовну послугу "Геопошук", яка дозволяє дізнаватися приблизне місцезнаходження близьких абонента.