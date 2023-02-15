В Украине создали приложение Dobre, которое сообщает о безопасности родных

В Украине создали приложение Dobre, которое работает даже при слабом сигнале сети и помогает автоматически получать информацию о близких с оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что приложение Dobre поможет узнать информацию о родных с оккупированных или опасных территорий. Приложение работает даже при слабом сигнале сети оператора.

Программа позволяет не беспокоить их постоянными звонками и вопросами типа "Как ты?". Эту информацию можно получить автоматически и в любое время.

В приложении абонент должен создать базу контактов, которым он передает свой статус. "Зеленый" показывает, что у человека все хорошо. "Красный" сигнализирует об опасности и необходимости помощи.

Кроме того, пользователь может самостоятельно настраивать периоды, когда ему будут приходить уведомления о статусе его контактов. Если за установленный интервал времени они не обновляют информацию о себе, все контакты получат уведомление о возможном возникновении проблемы.

Загрузить приложение можно на IOS и Android .

Напомним, мобильный оператор "Vodafone Украина" добавил в свое приложение бесплатную услугу "Геопоиск", позволяющую узнавать приблизительное местонахождение близких абонента.