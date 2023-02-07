В приложении "Киев цифровой" теперь можно изменять звук отбоя воздушной тревоги

Столичное приложение "Киев цифровой" получило обновление: разработчики усовершенствовали настройки уведомлений о воздушной тревоге, а для отбоя теперь можно выбрать новый звук.

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Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба КГГА.

Пользователям будут предложены по выбору мелодии, пока киевляне могут проголосовать за тот или иной звук в Telegram-канале "Киев цифровой".

"Чтобы решить проблему пользователей, иногда не получающих уведомления о тревоге или получающих их с задержкой из-за особенностей операционных систем iOS и Android, разработчики добавили возможность включить критические или закрепленные уведомления", - рассказали в администрации.

Кроме того, в "Киев цифровой" добавили возможность изменять громкость, а также добавлять оповещения в список критических на IOS или закрепленных на Android.

Отметим, что критическим уведомлениям на iOS предоставляется самый высокий приоритет в системе и они поступают со звуком даже в беззвучном режиме и в режиме "Не беспокоить". Что касается Android, то эта ОП предполагает, что закрепленные уведомления всегда отображают актуальный статус тревоги "в шторке" сообщений телефона.

Ранее сообщалось, что киевляне теперь могут быстрее вернуть эвакуированный автомобиль, ведь в "Киев Цифровой" можно шерить документы через "Дію".