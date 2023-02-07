В додатку "Київ цифровий" відтепер можна змінювати звук відбою повітряної тривоги

Столичний застосунок "Київ цифровий" отримав оновлення: розробники удосконалили налаштування сповіщень про повітряну тривогу, а для відбою тепер можна обрати новий звук.

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Про це 7 лютого повідомила пресслужба КМДА.

Користувачам будуть запропоновані на вибір мелодії, наразі кияни можуть проголосувати за той чи інший звук в Telegram-каналі "Київ цифровий".

"Щоб вирішити проблему користувачів, що іноді не отримують сповіщення про тривогу або отримують їх із затримкою через особливості операційних систем iOS та Android, розробники додали можливість увімкнути критичні або закріплені сповіщення", — розповіли в адміністрації.

Крім того, в "Київ цифровий" додали можливість змінювати гучність, а також додавати сповіщення до списку критичних на IOS або закріплених на Android.

Зауважимо, що критичним сповіщенням на iOS надається найвищий пріоритет у системі та вони надходять зі звуком навіть у беззвучному режимі й у режимі "Не турбувати". Щодо Android, то ця ОП передбачає, що закріплені сповіщення завжди відображають актуальний статус тривоги "у шторці" повідомлень телефона.

Раніше повідомлялося, що кияни тепер можуть швидше повернути евакуйоване авто, адже у "Київ Цифровий" можна шерити документи через "Дію".