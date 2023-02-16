Українці розробили унікальну нейротехнологію оцінювання психічного стану та успішно застосовують її для військових

Український нейротехнологічний стартап Anima запустив унікальну технологію оцінювання психічного стану військових та осіб, що перебувають у стані значного психічного напруження, для ранньої діагностики розладів і запобігання зривам.

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“Боєздатність військових, їхній бойовий дух визначається великою кількістю факторів, серед яких стресостійкість посідає окреме місце. Класичні психологічні тести лише частково розв’язують проблему моніторингу готовності військових до стресів. Anima закриває питання визначення психологічної готовності до бою та дає змогу вчасно фіксувати небажані зміни психічного стану військового після і між боями для його своєчасної та швидкої реабілітації”, — розповідає Віктор Комаренко, військовий психолог Азову.

Спочатку проєкт був доступний винятково безкоштовно для військових, проте через потребу у фінансуванні й значне зростання ймовірності розладів серед населення України (за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 1 з 4 українців має суттєвий ризик розладів) автори стартапу розробили доступний варіант для громадськості.

За невелику плату ви отримуєте не лише діагностику свого психічного стану, але й підтримуєте психічне здоров’я військових. Пройдіть тест зараз — не дайте стресу шансу завдати вам шкоди.

Стартап Anima — це спільнота українських науковців, психологів, бізнес-консультантів та волонтерів. До початку повномасштабного російського вторгнення компанії-засновники, лідери у своїх категоріях, допомагали по-своєму. Beehiveor, центр нейробіологічних досліджень та розроблення нейротехнологій, допомагав вивчати поведінку людей. Aimbulance, агенція з бізнес- і маркетингового консалтингу, допомагала бізнесам розвиватися. Veteran Hub, організація з психологічної підтримки ветеранів, допомагала військовим та їхнім сімʼям повернутися до повноцінного життя.

У кінці лютого 2022 року ці компанії обʼєднали свої експертизи для спільної допомоги на онлайн-платформі Anima. Це ефективна, доказова, дистанційна та безпечна діагностика психічних станів людей.

В основі тестування й аналізу лежить одна з найбільш новітніх і точних технологій, айтрекінг (стеження камерою за рухом сітківки ока), та науковий метод — визначення викривлення уваги. Ноутбук із камерою, інтернет та Google Chrome — усе, що потрібно для проходження нейропсихологічного тесту.

Вебкамера ноутбука чи комп’ютера фіксує рух очей і визначає, наскільки зміщений розподіл уваги щодо стимулів різного емоційного забарвлення. Завдяки цьому можна визначити, у якому стані перебувають базові нейрологічні системи, як швидко вони готові реагувати на небезпеку, емоційні стани інших людей й можливу винагороду. Аналіз поведінкових реакцій людей дає змогу визначити рівень тривожності, депресії та прогнозувати ризик розвитку небезпечних станів. Тому разом із персоналізованим результатом Anima надає рекомендації, як подолати такі стани, зберегти продуктивність і власне психічне здоровʼя.

“Аналізуючи рухи очей, те, як люди помічають та затримують увагу на емоційних, загрозливих стимулах, ми можемо визначити рівень тривожності або депресії, по суті, те, наскільки перспективним і безпечним сприймає людина навколишній світ”, — пояснює Сергій Данилов, науковець, Ph.D. нейробіології, співзасновник Anima.

А якщо ви військовий психолог або терапевт, що працює з переселенцями чи вразливими групами, Anima надає безкоштовний доступ для таких потреб, звертайтеся на адресу [email protected]