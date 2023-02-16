Украинцы разработали уникальную нейротехнологию оценки психического состояния и успешно применяют ее для военных

Украинский нейротехнологический стартап Anima запустил уникальную технологию оценки психического состояния военных и находящихся в состоянии значительного психического напряжения лиц для ранней диагностики расстройств и предотвращения срывов.

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"Боеспособность военных, их боевой дух определяется большим количеством факторов, среди которых стрессоустойчивость занимает особое место. Классические психологические тесты лишь частично решают проблему мониторинга готовности военных к стрессам. Anima закрывает вопрос определения психологической готовности к бою и позволяет своевременно фиксировать нежелательные изменения психического состояния военного после и между боями для своевременной и быстрой реабилитации", — рассказывает Виктор Комаренко , военный психолог Азова.

Сначала проект был доступен исключительно бесплатно для военных, однако из-за необходимости финансирования и значительного роста вероятности расстройств среди населения Украины (по данным Всемирной организации здравоохранения, 1 из 4 украинцев имеет существенный риск расстройств) авторы стартапа разработали доступный вариант для общественности.

За небольшую плату вы получаете не только диагностику своего психического состояния, но поддерживаете психическое здоровье военных. Пройдите тест сейчас – не дайте стрессу шанса нанести вам вред.

Стартап Anima – это сообщество украинских ученых, психологов, бизнес-консультантов и волонтеров. К началу полномасштабного российского вторжения компании-учредители, лидеры в своих категориях, помогали по-своему. Beehiveor , центр нейробиологических исследований и разработка нейротехнологий, помогал изучать поведение людей. Aimbulance , агентство по бизнес- и маркетинговому консалтингу, помогало бизнесам развиваться. Veteran Hub, организация психологической поддержки ветеранов, помогала военным и их семьям вернуться к полноценной жизни.

В конце февраля 2022 г. эти компании объединили свои экспертизы для совместной помощи на онлайн-платформе Anima. Это эффективная, доказательная, дистанционная и безопасная диагностика психических состояний людей.

В основе тестирования и анализа лежит одна из наиболее новейших и точных технологий, айтрекинг (слежение камерой за движением сетчатки глаза) и научный метод — определение искажения внимания. Ноутбук с камерой, интернет и Google Chrome – все, что нужно для прохождения нейропсихологического теста.

Вебкамера ноутбука или компьютера фиксирует движение глаз и определяет, насколько смещено распределение внимания по стимулам различной эмоциональной окраски. Благодаря этому можно определить, в каком состоянии находятся базовые нейрологические системы, как быстро они готовы реагировать на опасность, эмоциональные состояния других людей и возможное вознаграждение. Анализ поведенческих реакций людей позволяет определить уровень тревожности, депрессии и прогнозировать риск развития опасных состояний. Поэтому вместе с персонализированным результатом Anima дает рекомендации, как преодолеть такие состояния, сохранить производительность и собственное психическое здоровье.

"Анализируя движения глаз, то, как люди замечают и задерживают внимание на эмоциональных, угрожающих стимулах, мы можем определить уровень тревожности или депрессии, по сути, насколько перспективным и безопасным воспринимает человек окружающий мир", - объясняет Сергей Данилов, ученый , Ph .D. нейробиологии, соучредитель Anima.

А если вы военный психолог или терапевт, работающий с переселенцами или уязвимыми группами, Anima предоставляет бесплатный доступ для таких нужд, обращайтесь по адресу [email protected]