За три місяці середньоденна кількість виданих покупцям чеків зросла майже на 4 млн штук

З початку 2024 року кількість виданих фіскальних чеків по Україні зросла майже на 4 мільйони штук у середньому за день: з 22,5 мільйона штук у січні до 26,2 мільйона штук на день у квітні.

Відповідні дані оприлюднив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Новини стабільно позитивні. Кількість чеків невпинно збільшується, - торгівля детінізується. Відповідно зростають податки на армію”, - написав парламентар.

Аналогічну тенденцію Гетманцев фіксує і щодо обсягів щоденного виторгу. Порівняно з 11 121,6 мільйона гривень у березні щоденний середній виторг у квітні зріс до 11 542,08 мільйона гривень.

“Дякую, що вимагаєте чеки і повідомляєте про тих, хто чеки не видає. Це ваш внесок у перемогу над тінню та корупцією”, - звернувся до українців народний обранець.

Нагадаємо, що у березні 2024 року в Україні видано рекордну за всю історію кількість фіскальних чеків: 774,87 мільйона штук. Гетманцев вважає, що це є наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.

Водночас через штрафи за невикористання РРО обсяги легальної торгівлі зросли на третину в січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року. Йдеться про такі показники:

розрахункові операції (в гривні) - плюс 38,2%;

загальна кількість чеків - плюс 37,3%;

нарахування ПДВ - плюс 42,8%.

Кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування РРО

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.

За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:

1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.

сума виторгу за місяць не перевищує 20 тисяч гривень для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі;

не менше 40 тисяч гривень за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим ніж у двічі).

2. Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО, при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%);

3. Мають ризики в оформленні найманих працівників. Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.

Традиційні РРО втрачають популярність

Водночас в Україні стає дедалі більше “кас у смартфоні” проти традиційних РРО. За даними Податкової служби, станом на початок травня в Україні зареєстровано 877,6 тисячі кас П\РРО. Майже 70% від усіх зареєстрованих приладів фінансового обліку становлять ПРРО, тоді як популярність "традиційних" кас стабільно падає. Ще у 2021 році кількість онлайн-кас була у 8,5 раза меншою, що свідчить про зростання їх популярності.

За даними "Опендатабот", зросла також і середня сума за чеками ПРРО — у 11 разів за 3 роки. Якщо у 2021 році вона була 9 мільярдів гривень, то зараз становить 103 мільярди гривень.