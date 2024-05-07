За три месяца среднедневное количество выданных покупателям чеков выросло почти на 4 млн штук

С начала 2024 года количество выданных фискальных чеков по Украине выросло почти на 4 миллиона штук в среднем за день: с 22,5 миллиона штук в январе до 26,2 миллиона штук в день в апреле.

Соответствующие данные обнародовал народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

“Новости стабильно положительные. Количество чеков постоянно увеличивается, - торговля детинизируется. Соответственно, растут налоги на армию”, - написал парламентарий.

Аналогичную тенденцию Гетманцев фиксирует и по поводу объемов ежедневной выручки. По сравнению с 11 121,6 миллиона гривен в марте ежедневная средняя выручка в апреле выросла до 11 542,08 миллиона гривен.

“Спасибо, что требуете чеки и сообщаете о тех, кто чеки не выдает. Это ваш вклад в победу над тенью и коррупцией”, – обратился к украинцам народный избранник.

Напомним, что в марте 2024 года в Украине выдано рекордное за всю историю количество фискальных чеков: 774,87 миллиона штук. Гетманцев считает, что это следствие введения обязанности работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование.

В то же время из-за штрафов за неиспользование РРО объемы легальной торговли выросли на треть в январе-феврале 2024 года по отношению к январю-февралю 2023 года. Речь идет о следующих показателях:

расчетные операции (в гривне) – плюс 38,2%;

общее количество чеков – плюс 37,3%;

начисление НДС – плюс 42,8%.

Кого налоговики проверяют в первую очередь по применению РРО

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал также, к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять по соблюдению закона о применении РРО.

По его словам, критериями определения потенциально рисковых плательщиков в частности являются:

1. Незначительные выручки предприятия.

сумма выручки за месяц не превышает 20 тысяч гривен для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли;

не менее 40 тысяч гривен в месяц в больших городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза).

2. Субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО, при этом декларируют нулевые выручки, а также, например, по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%);

3. Имеют риски в оформлении наемных работников. Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Традиционные РРО теряют популярность

В то же время в Украине становится все больше "касс в смартфоне" против традиционных РРО. По данным Налоговой службы, на начало мая в Украине зарегистрировано 877,6 тысячи касс П\РРО. Почти 70% всех зарегистрированных приборов финансового учета составляют ПРРО, тогда как популярность "традиционных" касс стабильно падает. Еще в 2021 году количество онлайн-касс было в 8,5 раза меньше, что свидетельствует о росте их популярности.

По данным "Опендатабота", выросла также и средняя сумма по чекам ПРРО — в 11 раз за 3 года. Если в 2021 году она была 9 миллиардов гривен, то сейчас составляет 103 миллиарда гривен.