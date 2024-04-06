Гетманцев пригрозил ужесточением правил торговли сигаретами в киосках в случае игнорирования использования РРО

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев напомнил владельцам лицензированных киосков по продаже табака о необходимости повсеместного применения регистратора расчетных операций (РРО) и пригрозил неприятностями в случае дальнейшей торговли без РРО.

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Об этом он сообщил в Тelegram.

"Хочу обратиться к владельцам лицензированных киосков по продаже табака. У нас с вами есть несколько вариантов развития событий, если вы вдруг не спохватитесь сами и не начнете тотально применять РРО ко всем без исключения продажам, прекратив воровать в армии", - написал он.

По словам депутата, первый вариант мер борьбы с правонарушителями это – внезапные фактические проверки.

"Действительно внезапные, а не по предварительному уведомлению от ваших "друзей" в налоговой. Это уже идет, при этом идет с определенными неприятными для вас нюансами", - сказал он.

Гетманцев также написал, что на рассмотрении в парламенте уже находится законопроект о расширении перечня оснований для аннулирования лицензий невыдачей чека.

"Этот проект уже есть у нас на рассмотрении. Он будет принят", - подчеркнул глава финкомитета.

В третьей степени влияния Гетманцев назвал запрет на продажу табака в киосках.

"Этого еще нет, но точно будет, если не спохватитесь", - резюмировал он

Кого налоговики проверяют в первую очередь по применению РРО

Ранее Гетманцев рассказывал, что критерии определения потенциально рисковых плательщиков являются в частности следующими:

1. Незначительные выручки предприятия.

Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. грн. для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли;

не менее 40,0 тыс. грн в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза).

2. Субъекты хозяйствования, что зарегистрировавшие РРО/ПРРО при этом декларируют нулевые выручки, а также например по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%);

3. Имеют риски в оформлении наемных работников. Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).