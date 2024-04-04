Украинские предприниматели смогут принимать безналичные оплаты смартфоном и приложением "Терминал" без комиссии до конца мая

С 4 апреля украинские предприниматели, которые подключат для приема оплат за товары или услуги приложение " Терминал " от ПриватБанка, позволяющего использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone, до конца мая 2024 будут принимать платежи без комиссий.

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Об этомсообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что в программу свободного тарифа для новых пользователей "Терминала" смогут присоединиться клиенты юридические лица и ФЛП, которые впервые загрузят мобильное приложение "Терминал", зарегистрируются в личном кабинете и начнут принимать оплаты в течение срока действия акции.

"Свободный тариф без комиссии будет действовать автоматически со следующего дня после загрузки приложения "Терминал" и регистрации в личном кабинете", - отмечают в финучреждении.

Кроме того, среди всех участников программы, которые зарегистрируются в акции и откроют виртуальную корпоративную Digital карту Visa или бизнес-карту Visa в Приват24 для бизнеса, Приватбанк и Visa разыграют пять охранных систем Ajax.

Предоставляем, в конце октября прошлого года ПриватБанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала. На сегодняшний день, Приватбанк – единственный банк в Украине, который имеет приложение для iPhone.

В 2023 году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины - почти 600 тыс. в год, и общепит - 420 тысяч. Самый средний чек - в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).