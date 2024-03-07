Бизнес-клиенты ПриватБанка, которые откроют зарплатный проект до начала июня, будут в течение года обслуживать его без комиссии

ПриватБанк продлил срок действия льготного тарифа для бизнес-клиентов, которые к началу июня 2024 года откроют в банке новый зарплатный проект. В течение года они будут пользоваться нулевым тарифом на расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев, передает пресс-служба банка.

По его словам, предложение касается предпринимателей и компаний, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка.

"На сегодняшний день более половины украинского бизнеса выплачивают зарплату через ПриватБанк, ведь современные технологии банка позволяют значительно упростить и автоматизировать выплату зарплат, что работает на эффективность бизнеса", - отметил Заиграев.

Кроме того, по его словам, только у бизнес-клиентов ПриватБанка есть уникальная возможность создавать, редактировать и копировать зарплатные сведения прямо в смартфоне.

В финучреждении напомнили, что выплачивая зарплату через ПриватБанк, клиенты получают возможность делать зачисления круглосуточно и за считанные минуты даже через смартфон. Обновленный функционал мобильного банка для бизнес-клиентов "Приват24 для бизнеса" позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные сведения, как раньше, но и создавать новые сведения и производить платежи к ним.

Бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение года по зарплатному проекту получают все бизнес-клиенты, которые подключат зарплатный проект в ПриватБанке до 1 июня 2024 года. Дополнительную информацию можно найти на сайте банка.

Какие еще услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее ПриватБанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.

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