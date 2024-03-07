Бізнес-клієнти ПриватБанку, які відкриють зарплатний проєкт до початку червня, протягом року обслуговуватимуть його без комісії

ПриватБанк подовжив термін дії пільгового тарифу для бізнес клієнтів, які до початку червня 2024 року відкриють у банку новий зарплатний проєкт. Протягом року вони користуватимуться нульовим тарифом на розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, передає пресслужба банку.

За його словами, пропозиція стосується підприємців та компаній, які виплачуватимуть зарплату на картки ПриватБанку.

"На сьогодні більше половини українського бізнесу виплачують зарплату через ПриватБанк, адже сучасні технології банку дозволяють значно спростити та автоматизувати виплату зарплат, що працює на ефективність бізнесу", - відзначив Заіграєв.

Крім того, за його словами, лише бізнес-клієнти ПриватБанку мають унікальну можливість створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості прямо у смартфоні.

У фінустанові нагадали, що виплачуючи зарплату через ПриватБанк, клієнти отримують можливість робити зарахування цілодобово та за лічені хвилини навіть через смартфон. Оновлений функціонал мобільного банку для бізнес-клієнтів "Приват24 для бізнесу" дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.

Безкоштовне розрахунково-касове обслуговування протягом року за зарплатним проєктом отримують всі бізнес клієнти, які підключать зарплатний проєкт у ПриватБанку до 1 червня 2024 року. Додаткову інформацію можна знайти на сайті банку.

Які ще послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше ПриватБанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.

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