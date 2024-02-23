У "Приват24 для бізнесу" додали функцію перевірки кредитної історії

ПриватБанк розширює функціонал сервісу "Досьє ділової репутації" - відтепер бізнес-клієнти банку можуть перевіряти кредитну історію свого підприємства прямо в "Приват24 для бізнесу".

Про це повідомила пресслужба банку.

"Перевірка кредитної історії компанії зазвичай необхідна, щоб забезпечити можливості фінансування та підготовки до кредитування, вчасного виявлення можливих помилок та неточностей та розуміння фінансових можливостей та обмежень, які безпосередньо залежать від стану кредитної історії підприємства", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що перевірити кредитну історію свого підприємства у "Приват24 для бізнесу" можна як у веб-версії (меню "Партнери – Досьє ділової репутації") так і у мобільному додатку (меню "Послуги – Досьє ділової репутації"). Послугу надає партнер ПриватБанку – Українське бюро кредитних історій.

Які ще послуги доступні у "Приват 24 для бізнесу"

Бізнес-клієнти Приватбанку тепер мають можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості.

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаний "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват 24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти Приватбанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.

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