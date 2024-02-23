В "Приват24 для бизнеса" добавили функцию проверки кредитной истории

ПриватБанк расширяет функционал сервиса "Досье деловой репутации" - теперь бизнес-клиенты банка могут проверять кредитную историю своего предприятия прямо в "Приват24 для бизнеса".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Проверка кредитной истории компании обычно необходима, чтобы обеспечить возможности финансирования и подготовки к кредитованию, своевременное выявление возможных ошибок и неточностей и понимание финансовых возможностей и ограничений, напрямую зависящих от состояния кредитной истории предприятия", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что проверить кредитную историю своего предприятия в Приват24 для бизнеса можно как в веб-версии (меню "Партнеры - Досье деловой репутации") так и в мобильном приложении (меню "Услуги - Досье деловой репутации"). Услугу предоставляет партнер ПриватБанка – Украинское бюро кредитных историй.

Какие еще услуги доступны в "Приват 24 для бизнеса"

Бизнес-клиенты ПриватБанка теперь имеют возможность прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные ведомости.

Ранее Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват 24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты Приватбанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не пропустить сроки предоставления налоговой отчетности.

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